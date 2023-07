कल जारी होगा SSC JE 2023 Notification, केंद्रीय विभागों में जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए आवेदन 16 अगस्त तक

SSC Junior Engineer Recruitment 2023 कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की ओर से जूनियर इंजीनियर (सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटी) के पदों पर होने वाली भर्ती के लिए नोटिफिकेशन कल (26 जुलाई) जारी कर दिया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पत्र 16 अगस्त 2023 तक भर सकेंगे।

SSC JE 2023 Notification: एसएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए कल जारी होगी अधिसूचना।

