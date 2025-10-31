Delhi Police Constable Recruitment 2025: दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के तहत दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज यानी 31 अक्टूबर को आखिरी मौका है। जो उम्मीदवार दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर नौकरी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे केवल आज 31 अक्टूबर तक ही आवेदन कर सकते हैं। बता दें, एसएससी की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 7565 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार पात्रता मानदंड की जांच कर तुरंत इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

कितनी मिलेगी सैलरी पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदावारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।