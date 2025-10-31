Language
    Delhi Police Constable Recruitment 2025: दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर रजिस्ट्रेशन की आज लास्ट डेट, जल्द कर लें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:47 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल कुल 7565 पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। उम्मीदवार इन पदों के लिए केवल आज यानी 31 अक्टूबर तक ही आवेदन कर सकते हैं। पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष की बीच होनी चाहिए।

    SSC Delhi Police Constable Recruitment 2025: आवेदन करने की अंतिम तिथि आज।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के तहत दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज यानी 31 अक्टूबर को आखिरी मौका है। जो उम्मीदवार दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर नौकरी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वे केवल आज 31 अक्टूबर तक ही आवेदन कर सकते हैं। बता दें, एसएससी की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 7565 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार पात्रता मानदंड की जांच कर तुरंत इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    कितनी मिलेगी सैलरी

    पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।

    आयु-सीमा

    आवेदन करने के लिए उम्मीदावारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

    शैक्षणिक योग्यता 

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होने चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए। 

     

    आवेदन शुल्क

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि महिला और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

    कैसे होगा चयन

    पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पीई और एमटी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवीरों से सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी आदि विषय से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट निर्धारित की गई है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा। इस परीक्षा में चयनित किए गए अभ्यर्थियों को पीई और एमटी के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

