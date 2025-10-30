Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rajasthan Police Constable PET/PST Date 2025: पुलिस कॉन्स्टेबल पीईटी और पीएसटी के लिए डेट जारी, इस दिन से होगी परीक्षा शुरू

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:14 PM (IST)

    राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक माप परीक्षा (PST) के लिए परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर से 07 दिसंबर, 2025 के बीच किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    Rajasthan Police Constable PET/PST Date 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए अहम खबर है। दरअसल कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक माप परीक्षा (PST) के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जो उम्मीदवार पीईटी और पीएसटी परीक्षा में शामिल होने के लिए आधिकारिक परीक्षा तिथियों का इंतजार कर रहे थे, अब वे जल्द ही पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए पीईटी और पीएसटी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दिन होगा पीईटी और पीएसटी टेस्ट

    कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती के लिए पीईटी और पीएसटी परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर से 07 दिसंबर, 2025 के बीच किया जाएगा।

    इतने पदों पर होगी भर्ती

    कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 1003 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें कॉन्स्टेबल जीडी के लिए कुल 7618 पद, कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए कुल 459 पद, कॉन्स्टेबल बैंड के लिए कुल 71 पद और कॉन्स्टेबल टेलीकॉम एवं ड्राइवर के लिए 1469 इतने पद आरक्षित किए गए हैं।

    शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) पैटर्न

    शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट के अंदर पांच किलोमीटर, महिला उम्मीदवारों को 25 मिनट के अंदर पांच किलोमिटर और ट्राईबल सब-प्लान के एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 30 मिनट के अंदर पांच किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी।

    शारीरिक माप परीक्षा (PST) पैटर्न

    शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए शारीरिक माप परीक्षा (PST) का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में उम्मीदवारों का वजन का माप किया जाएगा। साथ ही पीएसटी परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को दक्षता परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। दक्षता परीक्षा कुल 30 अंकों के लिए आयोजित कराई जाएगी, जिसमें सामान्य उम्मीदवारों को 40 प्रतिशत, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 36 प्रतिशत और ट्राईबल सब-प्लान के एससी एवं एसटी उम्मीदवारों 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

    यह भी पढ़ें: CBSE Board Exam 2026 Date Sheet: सीबीएसई ने जारी की कक्षा दसवीं और बारहवीं की फाइनल डेटशीट, यहां देखें पूरी जानकारी