एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए अहम खबर है। दरअसल कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक माप परीक्षा (PST) के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जो उम्मीदवार पीईटी और पीएसटी परीक्षा में शामिल होने के लिए आधिकारिक परीक्षा तिथियों का इंतजार कर रहे थे, अब वे जल्द ही पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए पीईटी और पीएसटी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

इस दिन होगा पीईटी और पीएसटी टेस्ट कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती के लिए पीईटी और पीएसटी परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर से 07 दिसंबर, 2025 के बीच किया जाएगा। इतने पदों पर होगी भर्ती कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 1003 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें कॉन्स्टेबल जीडी के लिए कुल 7618 पद, कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए कुल 459 पद, कॉन्स्टेबल बैंड के लिए कुल 71 पद और कॉन्स्टेबल टेलीकॉम एवं ड्राइवर के लिए 1469 इतने पद आरक्षित किए गए हैं।

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) पैटर्न शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट के अंदर पांच किलोमीटर, महिला उम्मीदवारों को 25 मिनट के अंदर पांच किलोमिटर और ट्राईबल सब-प्लान के एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 30 मिनट के अंदर पांच किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी।