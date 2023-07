SSC CPO 2023: अब 22 जुलाई को जारी होगा दिल्ली पुलिस और CAPF SI भर्ती के लिए Notification, नोटिस जारी

SSC CPO 2023 कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एसआइ भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अधिसूचना को प्रशासनिक कारणों के अब 22 जुलाई को जारी किए जाने की घोषणा की है। आयोग द्वारा पहले यह एसएससी सीपीओ 2023 नोटिफिकेशन 20 जुलाई को जारी किया जाना था। नोटिफिकेशन को 2 दिनों के लिए टाले के बाद इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन प्रक्रिया भी टल गई है।

SSC CPO 2023: आयोग ने आखिरी तारीख 13 अगस्त में बदलाव को लेकर कोई भी जानकारी साझा नहीं की है।