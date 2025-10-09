SEBI Recruitment 2025: सेबी में ऑफिसर ग्रेड-A पदों पर भर्ती का एलान, 110 रिक्त पदों के लिए आवेदन जल्द होंगे स्टार्ट
सेबी में ऑफिसर ग्रेड के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही स्टार्ट की जाएगी जिसके बाद योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। भर्ती के लिए चयन ऑनलाइन एग्जाम (स्टेज 1 व 2) एवं इंटरव्यू के माध्यम से किया जायेगा।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर ऑफिसर ग्रेड ए (असिस्टेंट मैनेजर) पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी, जिसके बाद अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट sebi.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे।
भर्ती विवरण
नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से कुल 110 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पद के अनुसार विवरण निम्नलिखित है-
|जनरल
|56 पद
|लीगल
|20 पद
|इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
|22 पद
|रिसर्च
|4 पद
|ऑफिशियल लैंग्वेज (राजभाषा)
|3 पद
|इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिक)
|2 पद
|इंजीनियरिंग (सिविल)
|3 पद
पात्रता एवं मापदंड
SEBI Assistant Manager Recruitment 2025 में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने संबंधित क्षेत्र में पीजी डिग्री/ डिप्लोमा/ लॉ/ आदि उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। पात्रता से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन पत्र भरने के साथ अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, बिना फीस के फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन शुल्क अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी वर्ग के लिए 1000+ GST एवं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के लिए 100+ GST निर्धारित है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा।
कैसे कर सकेंगे अप्लाई
- आवेदन के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
- लॉग इन डिटेल दर्ज करके अन्य जानकारी भरें।
- निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
- अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
कैसे होगा चयन
इस भर्ती में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को तीन चरणों से होकर गुजरना होगा। पहले एवं दूसरे चरण में ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आयोजन किया जायेगा। दोनों ही परीक्षाओं में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जायेगा।
