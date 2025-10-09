SEBI Recruitment 2025: सेबी में ऑफिसर ग्रेड-A पदों पर भर्ती का एलान, 110 रिक्त पदों के लिए आवेदन जल्द होंगे स्टार्ट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर ऑफिसर ग्रेड ए (असिस्टेंट मैनेजर) पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी, जिसके बाद अभ्यर्थी तय तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट sebi.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे।

भर्ती विवरण

नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के माध्यम से कुल 110 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पद के अनुसार विवरण निम्नलिखित है-

जनरल 56 पद लीगल 20 पद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 22 पद रिसर्च 4 पद ऑफिशियल लैंग्वेज (राजभाषा) 3 पद इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिक) 2 पद इंजीनियरिंग (सिविल) 3 पद



पात्रता एवं मापदंड

SEBI Assistant Manager Recruitment 2025 में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने संबंधित क्षेत्र में पीजी डिग्री/ डिप्लोमा/ लॉ/ आदि उत्तीर्ण किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। पात्रता से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।

एप्लीकेशन फीस

आवेदन पत्र भरने के साथ अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, बिना फीस के फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन शुल्क अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी वर्ग के लिए 1000+ GST एवं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के लिए 100+ GST निर्धारित है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा।