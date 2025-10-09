IPPB Recruitment 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ग्रामीण डाक सेवक पदों पर आवेदन स्टार्ट, ग्रेजुएट युवा कर सकते हैं अप्लाई
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के 348 पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर तक जारी रहेगी। जो उम्मीदवार स्नातक उत्तीर्ण कर चुके हैं वे इसमें भाग लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के साथ 750 रुपये एप्लीकेशन जमा करनी होगी।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। बैंक में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के 348 पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है जो निर्धारित अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में भाग लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ippbonline.com पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से फॉर्म भर सकते हैं।
पात्रता एवं मापदंड
इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 को ध्यान में रखकर की जाएगी।
चयन प्रक्रिया एवं वेतन
इस भर्ती में चयन ग्रेजुएशन में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखकर ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन भी किया जा सकता है। चयनित होने वाले युवाओं को 30000 रुपये प्रतिमाह वेतन प्रदान किया जायेगा।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
- आईपीपीबी जीडीएस भर्ती 2025 में आवेदन के लिए सबसे पहले पोर्टल https://ibpsonline.ibps.in/ippblaug25/ पर जाएं।
- होम पेज पर Click here for New Registration पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी अन्य जानकारी भरकर फॉर्म को पूरा करें।
- हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करें।
- कैटेगरी वाइज निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
- अंत में आवेदन का प्रिंट निकाल लें। प्रिंटआउट लेने की लास्ट डेट 13 नवंबर 2025 है।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। फॉर्म भरने के साथ सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को 750 रुपये जमा करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।
भर्ती विवरण
इस भर्ती के माध्यम से ग्रामीण डाक सेवक के कुल 348 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। यह नियुक्तियां देश के कुल 22 जनपदों में की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन अवश्य कर लें।
