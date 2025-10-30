SEBI Assistant Manager Recruitment 2025: असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड-ए के पदों पर आवेदन आज से शुरू, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की ओर से असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड-ए के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार सेबी में बतौर असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए आज यानी 30 अक्टूबर से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सेबी की ओर से 110 पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.sebi.gov.in पर जाकर 28 नवंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर डिप्लोमा व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। आयु-सीमा असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड-ए के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में तीन वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

कैसे होगा चयन उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा। स्टेज-I परीक्षा दो भागों में आयोजित कराई जाएगी। भाग-I में उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी, मात्रात्मक अभिरुचि और रीजनिंग विषय से 100 अंकों के प्रश्न और भाग-II में संबंधित विषय से 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। स्टेज-I परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए स्टेज-II परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और स्टेज-II की परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।