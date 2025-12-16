SBI SO Recruitment 2025: स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट नजदीक, इन स्टेप्स से जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जिन उम्मीदवारों ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर अवश्य आवेदन कर लें। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 996 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आयु-सीमा उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 मई, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपये निर्धारित की गई है। जबकि एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट दी गई है।