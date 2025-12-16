BSSC 2nd Inter Level Recruitment 2025: रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट एक बार फिर एक्सटेंड, इन स्टेप्स से करें अप्लाई
बीएसएससी की ओर से बिहार सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बीएसएससी की ओर से 23175 पदों के अलावा अब 1317 अतिरिक्त पद और जोड़ दिए गए हैं। नई आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक अब पदों की संख्या बढ़कर कुल 24492 हो गई है। इसके साथ ही जिन उम्मीदवारों ने अभी तक सेकेंड इंटर लेवल भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उन्हें आवेदन करने का दूसरा मौका दिया गया है। अब उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही फीस जमा करने की अंतिम तिथि 13 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है।
जरूरी शैक्षणिक योग्यता
बिहार सेकेंड इंटर लेवल भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।
आयु-सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग जैसे एससी एवं एसटी, ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।
BSSC 2nd Inter Level Recruitment 2025: ऐसे करें अप्लाई
बीएसएससी की ओर से सेकेंड इंटर लेवल भर्ती परीक्षा में आवेदन करने की अंतिम तिथि का बढ़ा दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं।
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट onlinebssc.com/25interlevela/ पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर BSSC 2nd Inter Level भर्ती लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद मांगी गई जानकारी को ध्यान से भर लें।
- अब निर्धारित परीक्षा शुल्क और आवश्यक दस्तावेजो की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवशय निकाल लें।
यह भी पढ़ें: CLAT Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है क्लैट परीक्षा का रिजल्ट, यहां consortiumofnlus.ac.in से कर सकेंगे डाउनलोड
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।