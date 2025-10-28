SBI SCO Recruitment 2025: स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपका सपना भी एसबीआई में नौकरी करना हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल एसबीआई की ओर से स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर के अंतर्गत कुल 103 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेश जारी किया गया है। स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर के पदों पर आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवनेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।