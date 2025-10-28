SBI SCO Recruitment 2025: स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 17 नवंबर, 2025 तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: अगर आपका सपना भी एसबीआई में नौकरी करना हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल एसबीआई की ओर से स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर के अंतर्गत कुल 103 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेश जारी किया गया है। स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर के पदों पर आवेदन प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवनेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।
पद संबंधित विवरण
- हेड- 1 पद
- जोनल हेड- 4 पद
- रीजनल हेड- 7 पद
- रिलेशनशिप मैनेजर- 19 पद
- इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट- 46 पद
- प्रोजेक्ट डेवलमेंट मैनेजर- 2 पद
- सेंट्रल रिसर्च टीम- 2 पद
पात्रता मानदंड
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की पदानुसार न्यूनतम आयु 25, 28, 30 और 35 वर्ष, जबकि पदानुसार अधिकतम आयु 35, 40, 42 और 50 वर्ष निर्धारित की गई है।
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पद से संबंधित विषय में स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या स्नातकोत्तर की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
एप्लीकेशन फीस
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदारों को एप्लीकेशन फीस में छूट प्रदान की गई है।
ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
एसबीआई में स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- स्पेशलिस्ट केडर ऑफिसर के पदों पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर मांगी गई जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें।
- अब आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी, हस्ताक्षर और फोटो को अपलोड करें।
- इसके बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
- फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
- अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
