Rajasthan VDO City Slip 2025: आज जारी होगी एग्जाम सिटी स्लिप, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड
आरएसएसबी की ओर से आज यानी 28 अक्टूबर को Rajasthan VDO City Slip 2025 जारी की जाएगी। एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदावर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। वीडीओ परीक्षा का आयोजन 02 नवंबर, 2025 को किया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से ग्राम विकास अधिकारी (VDO) की भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप आज यानी 28 अक्टूबर को जारी की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे आज आरएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर एग्जाम सिटी स्पिल डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, आरएसएसबी की ओर से एग्जाम सिटी स्पिल पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की जाएगी। साथ ही इस भर्ती परीक्षा के जरिये ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडीओ के कुल 850 पदों पर भर्ती की जाएगी।
Rajasthan VDO City Slip 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एग्जाम सिटी स्लिप
आरएसएसबी की ओर से एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
- सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर सिटी इंटिमेशन स्लिप लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
- अकाउंट लॉगिन करने के बाद एग्जाम सिटी स्लिप आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
- एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन होगी परीक्षा
आरएसएसबी की ओर से ग्राम विकास अधिकारी (VDO) की परीक्षा का आयोजन 02 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। यह भर्ती परीक्षा एक पाली में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। साथ ही परीक्षा में उम्मीदवारों से भाषा ज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ मे कृषि व आर्थिक संसाधन, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति और बेसिक कम्प्युटर विषय से 200 अंकों के 160 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित की गई है, जिसमें गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा।
एडमिट कार्ड कब जारी होगा
आरएसएसबी की ओर से ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
