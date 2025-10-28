Rajasthan VDO City Slip 2025: आज जारी होगी एग्जाम सिटी स्लिप, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

आरएसएसबी की ओर से एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से सिटी इंटिमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

इस दिन होगी परीक्षा

आरएसएसबी की ओर से ग्राम विकास अधिकारी (VDO) की परीक्षा का आयोजन 02 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। यह भर्ती परीक्षा एक पाली में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। साथ ही परीक्षा में उम्मीदवारों से भाषा ज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ मे कृषि व आर्थिक संसाधन, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति और बेसिक कम्प्युटर विषय से 200 अंकों के 160 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्धारित की गई है, जिसमें गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा।