SSC CGL Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट, यहां ssc.gov.in से कर सकेंगे डाउनलोड
एसएससी की ओर से सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। एसएससी की ओर से सीजीएल टियर-1 परीक्षा का आयोजन 12 से 26 सितंबर और 14 अक्टूबर को किया गया था। साथ ही इस परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 28 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया था।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: एसएससी सीजीएल टियर-1 भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार उम्मीदावरों को बेसब्री से है। जो उम्मीदावर टियर-1 परीक्षा की शामिल हुए थे, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा का आयोजन 12 से 26 सितंबर और 14 अक्टूबर को किया गया था। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 28 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था। हालांकि अब उम्मीदवारों को रिजल्ट इंतजार है। एसएससी की ओर से रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि के जरिये अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
SSC CGL Result 2025: ऐसे कर सकेंगे रिडल्ट डाउनलोड
एसएससी की ओर से एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे।
- रिजल्ट देखने और डाउलोड करने के लिए सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर सीजीएल परीक्षा रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब मांगी गई जानकारी को दर्ज करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
मुख्य परीक्षा में ले सकेंगे भाग
एसएससी की ओर से सीजीएल टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। वे अगले चरण के लिए यानी सीजीएल की मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे। सीजीएल की मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से गणित, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता आदि विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 14,582 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।
