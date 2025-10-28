SSC CGL Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट, यहां ssc.gov.in से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: एसएससी सीजीएल टियर-1 भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार उम्मीदावरों को बेसब्री से है। जो उम्मीदावर टियर-1 परीक्षा की शामिल हुए थे, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा का आयोजन 12 से 26 सितंबर और 14 अक्टूबर को किया गया था। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 28 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था। हालांकि अब उम्मीदवारों को रिजल्ट इंतजार है। एसएससी की ओर से रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि के जरिये अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।