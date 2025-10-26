Language
    SBI PO Vacancy 2025: एसबीआई अगले 5 महीनों में 3500 ऑफिसर पदों पर करेगा नियुक्तियां, 3 हजार CBO पदों पर भी विचार

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:27 PM (IST)

    एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन) एवं मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) किशोर कुमार पोलुदासु ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि एसबीआई अगले 5 महीनों में 3500 पदों पर नियुक्तियां करेगा। इसके अलावा 3 हजार CBO पदों पर भी विचार किया जा रहा है।

    SBI PO Vacancy 2025

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। देश का सबसे बड़ा ऋणदाता, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), अपने परिचालन को मजबूत करने और देश भर में सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए लगभग 3,500 अधिकारियों की नियुक्ति करने की योजना बना रहा है। एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन) एवं मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) किशोर कुमार पोलुदासु ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि बैंक ने जून में 505 प्रोबेशनरी ऑफिसर (पीओ) की भर्ती की है और इतनी ही संख्या में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है।

    स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती के संबंध में, उन्होंने बताया कि आईटी और साइबर सुरक्षा क्षेत्र की देखभाल के लिए लगभग 1,300 अधिकारियों का चयन पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा पीओ के 541 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। पीओ की भर्ती तीन चरणों वाली प्रक्रिया से होती है: प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा, और एक साइकोमेट्रिक परीक्षा और साक्षात्कार। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कहा, "लगभग 3,000 सर्किल बेस्ड ऑफिसर भर्ती पर विचार किया जा रहा है। यह प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष में पूरी हो जानी चाहिए।"

    एसबीआई के अध्यक्ष सी. एस. शेट्टी ने 18 हजार पदों पर की थी भर्ती की घोषणा

    इस साल की शुरुआत में एसबीआई के अध्यक्ष सी. एस. शेट्टी ने घोषणा की थी कि बैंक की विभिन्न श्रेणियों में कुल भर्तियां लगभग 18,000 होंगी। इनमें से लगभग 13,500 लिपिकीय भर्तियां होंगी, और शेष परिवीक्षाधीन अधिकारी और स्थानीय स्तर पर आधारित अधिकारी होंगे।
    पहली तिमाही में, एसबीआई ने देश भर में अपनी शाखाओं में ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 13,455 जूनियर एसोसिएट्स और 505 पीओ की भर्ती की घोषणा की। पोलुदासु ने यह भी कहा कि देश के सबसे बड़े ऋणदाता ने लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीति तैयार की है, जिसका लक्ष्य पाँच वर्षों के भीतर अपने महिला कार्यबल को 30 प्रतिशत तक बढ़ाना है।

    उन्होंने आगे कहा, "अगर हम अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों की बात करें, तो महिलाएं लगभग 33 प्रतिशत हैं, लेकिन कुल मिलाकर, अगर आप देखें, तो वे कुल कार्यबल का 27 प्रतिशत हैं। इसलिए, हम इस प्रतिशत को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे ताकि विविधता और बेहतर हो सके।" उन्होंने कहा कि बैंक इस अंतर को पाटने और अपने कार्यबल में 30 प्रतिशत महिलाओं के अपने मध्यम अवधि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम उठा रहा है।
    एसबीआई के कुल कर्मचारियों की संख्या 2.4 लाख से अधिक है, जो देश के किसी भी संगठन में सबसे अधिक और बैंकिंग उद्योग में सबसे अधिक है।

    उन्होंने आगे कहा कि बैंक एक ऐसा कार्यस्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहां महिलाएं सभी स्तरों पर आगे बढ़ सकें और लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से, एसबीआई नेतृत्व, कार्य-जीवन संतुलन और कार्यस्थल पर सम्मान को बढ़ावा दे सके। बैंक द्वारा किए गए कुछ महिला-केंद्रित उपायों पर प्रकाश डालते हुए, पोलुदासु ने कहा कि बैंक कामकाजी माताओं के लिए क्रेच भत्ता प्रदान करता है, एक पारिवारिक संपर्क कार्यक्रम चलाता है, और मातृत्व अवकाश, अवकाश या विस्तारित बीमारी अवकाश से लौटने वाली महिला कर्मचारियों की सहायता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है।
    इसके अलावा, उन्होंने कहा कि 'एम्पावर हर' एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य संरचित नेतृत्व प्रयोगशालाओं और कोचिंग सत्रों के माध्यम से महिलाओं को नेतृत्व के लिए पहचानना, मार्गदर्शन देना और तैयार करना है ताकि नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके और भविष्य की शीर्ष महिला अधिकारियों की एक मजबूत पाइपलाइन बनाई जा सके।

