Delhi Metro Vacancy 2025: दिल्ली मेट्रो में जनरल मैनेजर पदों पर हो रही भर्ती, बिना परीक्षा के होगा चयन, लाखों में मिलेगा वेतन

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMRC) की की ओर से जनरल मैनेजर के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे ऑफलाइन माध्यम से 14 नवंबर 2025 तक पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को निर्धारित पते पर भेज सकते हैं।

एप्लीकेशन प्रॉसेस इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को पहले डीएमआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट delhimetrorail.com पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके बाद इसे पूर्ण रूप से सही-सही भरकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से General Manager (HR)/ Project

Delhi Metro Rail Corporation Ltd, Metro Bhawan, Fire Brigade Lane, Barakhamba Road, New Delh पर भेजना होगा। ऑफलाइन आवेदन के साथ ही अभ्यर्थियों को सभी दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी को ईमेल career@dmrc.org पर भेजना होगा।

पात्रता एवं मापदंड इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ प्राप्त की हो। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास रेलवे, केंद्र या राज्य सरकार के विभागों, या किसी सार्वजनिक उपक्रम में कार्य करने का अनुभव एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त 1 अक्टूबर 2025 को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु पदानुसार 55/ 57 साल से ज्यादा न हो। योग्यता की विस्तृत डिटेल के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।