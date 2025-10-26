Delhi Metro Vacancy 2025: दिल्ली मेट्रो में जनरल मैनेजर पदों पर हो रही भर्ती, बिना परीक्षा के होगा चयन, लाखों में मिलेगा वेतन
दिल्ली मेट्रो में जनरल मैनेजर के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। योग्य एवं पात्र अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होने के लिए 14 नवंबर एक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जायेगा, किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं ली जाएगी।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DMRC) की की ओर से जनरल मैनेजर के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं वे ऑफलाइन माध्यम से 14 नवंबर 2025 तक पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को निर्धारित पते पर भेज सकते हैं।
एप्लीकेशन प्रॉसेस
इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को पहले डीएमआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट delhimetrorail.com पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके बाद इसे पूर्ण रूप से सही-सही भरकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से General Manager (HR)/ Project
Delhi Metro Rail Corporation Ltd, Metro Bhawan, Fire Brigade Lane, Barakhamba Road, New Delh पर भेजना होगा। ऑफलाइन आवेदन के साथ ही अभ्यर्थियों को सभी दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी को ईमेल career@dmrc.org पर भेजना होगा।
पात्रता एवं मापदंड
इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ प्राप्त की हो। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास रेलवे, केंद्र या राज्य सरकार के विभागों, या किसी सार्वजनिक उपक्रम में कार्य करने का अनुभव एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त 1 अक्टूबर 2025 को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु पदानुसार 55/ 57 साल से ज्यादा न हो। योग्यता की विस्तृत डिटेल के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।
Delhi Metro Recruitment 2025: एप्लीकेशन फॉर्म एवं नोटिफिकेशन
बिना परीक्षा के होगा चयन
इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चयन के लिए किसी भी प्रकार की परीक्षा आयोजित नहीं होगी। इंटरव्यू में किये प्रदर्शन के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन होगा। शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों की लिस्ट नवंबर 2025 के तीसरे सप्ताह एवं इंटरव्यू नवंबर 2025 माह के चौथे सप्ताह में लिए जायेंगे। इस भर्ती में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 120000 से लेकर 280000 रुपये प्रतिमाह तक वेतन प्रदान किया जायेगा।
