    RSSB Jamadar Grade II Recruitment 2025: ग्रेड- II के पदों पर आवेदन शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 06:00 PM (IST)

    आरएसएसबी की ओर से RSSB Jamadar Grade II के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार राजस्थान में बतौर जमादार ग्रेड-II के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित की गई है। 

    RSSB Jamadar Grade II Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉ डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से जमादार ग्रेड-II के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार इन पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, आरएसएसबी की ओर से जमादार ग्रेड-II के कुल 72 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र के लिए कुल 64 पद और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 08 पद आरक्षित किए गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 15 नवंबर, 2025 रात 11.59 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    एप्लीकेशन फीस

    सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपये, जबकि राजस्थान राज्य के एससी एवं एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 400 रुपये निर्धारित की गई है।

    पात्रता मानदंड

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर साइंस में सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। उम्मीदवारों के पास देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का अनुभव और राजस्थन संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए।

    आयु-सीमा

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। राजस्थान के मूल निवासी एससी एवं एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष उम्मीदवार और सामान्य महिला उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही एससी एवं एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को दस वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

    परीक्षा पैटर्न

    परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, कला एवं संस्कृति, दैनिक विज्ञान, गणित, करंट अफेयर्स आदि विषय से 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा।

