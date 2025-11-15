जॉब डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) की ओर से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (JSO) और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता (JEE) के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार आरएसपीसीबी में नौकरी करने के लिए आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार कर रहे थे, अब वे जल्द ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। बता दें, आरएसपीसीबी की ओर से RSPCB JSO/JEE के पदों पर आवेदन 26 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। सा ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 16 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

