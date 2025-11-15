RSPCB JSO/JEE Vacancy 2025: जेएसओ और जेईई के पदों पर रजिस्ट्रेशन 26 नवंबर से शुरू, इन स्टेप्स से कर सकेंगे अप्लाई
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जेएसओ और जेईई के पदों पर आवेदन 26 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर निर्धारित है।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) की ओर से कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (JSO) और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता (JEE) के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार आरएसपीसीबी में नौकरी करने के लिए आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार कर रहे थे, अब वे जल्द ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। बता दें, आरएसपीसीबी की ओर से RSPCB JSO/JEE के पदों पर आवेदन 26 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। सा ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 16 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी।
- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदन करने के लिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को छूट भी दी जाएगी। राजस्थान राज्य के एससी एवं एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट, राजस्थान राज्य के एससी एवं एसटी और ओबीसी महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- JSO के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास केमिस्ट्री/मृदा विज्ञान/पर्यावरण विज्ञान आदि विषय में एमएससी या एमएस की डिग्री होनी चाहिए।
- JEE के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास पद से संबंधित विषय में बीई, बीटेक, एमटेक या एमई की डिग्री होनी चाहिए।
परीक्षा पैटर्न
उम्मीदवारों का चयनव लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में दो भाग में आयोजित कराई जाएगी। पहले भाग में 60 प्रश्न और दूसरे भाग में कुल 15 प्रश्न होंगे। परीक्षा में कुल 75 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न तीन अंक का होगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक अंक की नेगेटिग मार्किंग भी की जाएगी। यह परीक्षा एक घंटे तीस मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी।
ऐसे कर सकेंगे खुद अप्लाई
आवेदन 26 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। इसलिए उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां आवेदन करने के लिए आसान स्टेप्स बताए गए है, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करें।
- अब आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- इसके बाद निर्धारित परीक्षा शुल्क को जमा करें।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
यह भी पढ़ें: AIIMS CRE-4 Vacancy: एम्स सीआरई के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।