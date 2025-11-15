AIIMS CRE-4 Vacancy: एम्स सीआरई के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की ओर से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन (CRE-4) के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एम्स की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक (CRE-4) के तहत देशभर के विभिन्न एम्स और मेडिकल संस्थानों में ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पदों पर भर्ती की जाएगी। जो उम्मीदवार एम्स या मेडिकल संस्थानों में ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 14 नवंबर से शुरू हो गई है। साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि 02 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है।

एप्लीकेशन फीस एम्स (CRE-4) में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान भी करना होगा। सामान्य व ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 3,000 रुपये और एससी एवं एसटी व ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 2,400 रुपये निर्धारित किया गया है।

इस दिन होगी परीक्षा एम्स की ओर से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन परीक्षा का आयोजन 22 से 24 दिसंबर, 2025 के बीच किया जाएगा। परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवारों से 400 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा एक घंटे तीस मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी। इसके अलावा, परीक्षा से तीन दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे।