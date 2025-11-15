Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IBPS Clerk Prelims Result 2025: जल्द जारी होगा क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 01:48 PM (IST)

    आईबीपीएस की और से जल्द ही IBPS Clerk CSA XV Pre परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख व डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 

    prefferd source google
    Hero Image

    IBPS Clerk Prelims Result 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: आईबीपीएस क्लर्क की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को अब बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। बता दें, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से IBPS Clerk CSA XV Pre परीक्षा का आयोजन 04, 05 और 11 अक्टूबर, 2025 को किया गया था। हालांकि रिजल्ट जारी करने से संबंधित आईबीपीएस की ओर से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट

    आईबीपीएस की ओर से IBPS Clerk CSA XV Pre का रिजल्ट जारी करने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

    • रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को 'IBPS Clerk Prelims Result 2025' लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
    • इसके बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    रिजल्ट के बाद

    रिजल्ट जारी होने के बाद जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल घोषित किए जाएंगे। वे जल्द ही आईबीपीएस क्लर्क की मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य व वित्तीय जागरूकता, सामान्य अंग्रेजी, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय से 200 अंकों के 155 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा कुल दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी।

    रिजल्ट देखने के लिए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें। इसके अतिरिक्त, रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। इसलिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को संभालकर रखें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। 

    यह भी पढ़ें: RRVUNL Admit Card 2025: टेक्नीशियन, ऑपरेटर सहित कई पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगा एग्जाम