RRVUNL Admit Card 2025: टेक्नीशियन, ऑपरेटर सहित कई पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगा एग्जाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RRVUNL) की ओर से टेक्निशियन, ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 2163 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज कर सकते हैं।

RRVUNL Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड टेक्नीशियन, ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।