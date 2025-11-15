RRVUNL Admit Card 2025: टेक्नीशियन, ऑपरेटर सहित कई पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस दिन होगा एग्जाम
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से टेक्नीशियन, ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 24 से 27 नवंबर के बीच किया जाएगा। साथ ही इस परीक्षा के जरिये कुल 2163 उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RRVUNL) की ओर से टेक्निशियन, ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 2163 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज कर सकते हैं।
RRVUNL Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
टेक्नीशियन, ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर करियर सेक्शन पर क्लिक करें।
- अब 'RRVUNL Admit Card 2025' लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन होगी प्रारंभिक परीक्षा
टेक्नीशियन, ऑपरेटर और प्लांट अटेंडेंट की प्रारंभिक का आयोजन राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 24 से 27 नवंबर के बीच किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों से गणित, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, भूगोल, इतिहास, टेक्निकल ज्ञान आदि विषयों से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा एक घंटे तीस मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं किया गया है। साथ ही इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से 150 अंकों के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे।
सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड जरूर साथ लेकर जाएं, अन्यथा बगैर एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
