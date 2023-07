RSMSSB Recruitment 2023: राजस्थान में संगणक के पदों पर निकली बंपर भर्ती, 12 जुलाई से कर सकेंगे अप्लाई

RSMSSB Sanganak Recruitment Exam 2023 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) की ओर से संगणक (Computer) के 583 पदों पर भर्ती निकाली गयी है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 जुलाई 2023 से शुरू की जाएगी। जो उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे।

RSMSSB Recruitment 2023: राजस्थान में संगणक के 583 पदों पर हो रही भर्ती।

RSMSSB Recruitment 2023: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जयपुर की ओर से संगणक (Computer) के पदों पर बंपर भर्ती निकाली गयी है। जो भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी के तलाश कर रहे हैं उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है। योग्य अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 12 जुलाई 2023 से शुरू हो जाएगी जो 10 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी। अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया शरू होने पर ऑनलाइन फॉर्म RSMSSB की ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर भर सकेंगे। RSMSSB Rajasthan Computer (Sangnak) Recruitment 2023: क्या है योग्यता इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट-1 (ABC) का प्रमाणपत्र तथा O लेवल या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र या कंप्यूटर संकल्पना का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य देख लें। RSMSSB Rajasthan Recruitment 2023: सिलेक्शन प्रॉसेस इस भर्ती में चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर 2023 को आवंटित परीक्षा केंद्रों पर की जाएगी। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किया जाएगा, गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। प्रश्न पत्र दो भागों में होगा, पहले भाग में जनरल नॉलेज से 30 प्रश्न एवं दूसरे भाग में स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स से 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए कुल 2 घंटे का समय प्रदान किया जाएगा। इस परीक्षा में न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक 40 प्रतिशत निर्धारित किये गए हैं। यह भी पढ़ें- RSMSSB Recruitment 2023: राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट सहित अन्य पदोंं पर भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू

