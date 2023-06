RSMSSB Recruitment 2023: राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट सहित अन्य पदोंं पर भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू

RSMSSB Recruitment 2023 इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 जुलाई 2023 है। लास्ट डेट बीतने के बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए इस बात का खासतौर पर ध्यान रखें। बता दें कि आयोग ने 23 जून को इस भर्ती अभियान के लिए संशोधित विज्ञापन जारी किया है। इन पदों पर आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये है।

RSMSSB Recruitment 2023: राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है।

एजुकेशन डेस्क। RSMSSB Junior Accountant Recruitment 2023: राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (Rajasthan Staff Selection Board (RSSB or RSMSSB) ) आरएसएसबी की ओर से निकाली गई कुल 5,388 पदों पर भर्ती के लिए जूनियर अकाउंटेंट और तहसील राजस्व लेखाकार पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 27 जून से शुरू करने जा रहा है। इस भर्ती के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन रिक्तियों के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in, rssb.rajasthan.gov.in, SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। RSMSSB Recruitment 2023: ये है आवेदन की आखिरी तारीख इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 जुलाई, 2023 है। लास्ट डेट बीतने के बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए इस बात का खासतौर पर ध्यान रखें। बता दें कि आयोग ने 23 जून को इस भर्ती अभियान के लिए संशोधित विज्ञापन जारी किया। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर करें क्लिक आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर करें क्लिक RSMSSB Recruitment 2023: वैकेंसी डिटेल्स जारी इस भर्ती अधिसूचना के अनुसार जूनियर अकाउंटेंट के 5190 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 4911 पद शामिल हैं और बाकी के बचे 279 अनुसूचित क्षेत्रों के लिए हैं। वहीं,, तहसील राजस्व लेखाकार के 198 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 170 और अनुसूचित क्षेत्र के 28 पद शामिल हैं। RSMSSB Recruitment 2023: ये मांगी है आयु सीमा इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं, राज्य के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। RSMSSB Recruitment 2023: ये होगी फीस इन पदों पर आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये है।वहीं, डिटेल्ड में नोटिफिकेशन चेक करने के लिए उम्मीदवारों को पोर्टल पर rsmssb.rajasthan.gov.in पर विजिट करना होगा।

