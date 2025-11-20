RRC NR Apprentice Recruitment 2025: अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन 25 नवंबर से शुरू, दसवीं पास युवाओं के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती सेल की ओर से उत्तर रेलवे अप्रेंटिसशिप की भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से जल्द ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। जो उम्मीदवार बतौर अप्रेंटिसशिप के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर RRC NR Apprentice के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया कते जरिये कुल 4116 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 24 नवंबर, 2025 तक अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।