    RRC NR Apprentice Recruitment 2025: अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन 25 नवंबर से शुरू, दसवीं पास युवाओं के लिए मौका

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 06:28 PM (IST)

    रेलवे भर्ती सेल की ओर से RRC NR Apprentice के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 25 नवंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। दसवीं पास इस अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर है।

    RRC NR Apprentice Recruitment 2025: ऐसे कर सकेंगे अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती सेल की ओर से उत्तर रेलवे अप्रेंटिसशिप की भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से जल्द ही आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। जो उम्मीदवार बतौर अप्रेंटिसशिप के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर RRC NR Apprentice के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया कते जरिये कुल 4116 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 नवंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 24 नवंबर, 2025 तक अप्रेंटिसशिप के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

    पात्रता मानदंड

    • अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कक्षा दसवीं, बारहवीं व इसके समकक्ष अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
    • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को दस वर्ष की छूट दी जाएगी।

    एप्लीकेशन फीस

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करना होगा। इसके अलावा, एससी एवं एसटी, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट दी गई है।

    RRC NR Apprentice Recruitment 2025ऐसे कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन

    • अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
    • रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करना होगा।
    • सभी जानकारी को भरने के अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

