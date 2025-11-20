MPESB Group 5 Result 2025: मध्य प्रदेश पैरामेडिकल स्टाफ परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से तुरंत करें डाउनलोड

इस दिन हुई थी परीक्षा

मध्य प्रदेश MPESB Group 5 Paramedical Staff की लिखित परीक्षा का आयोजन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 27 सितंबर, 2025 को किया गया था। यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित कराई गई थी। पहली शिफ्ट सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 03:00 से लेकर शाम 05:00 बजे तक आयोजित कराई गई थी। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के जरिये पैरामेडिकल स्टाफ के कुल 752 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से विषय से संबंधित 100 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। यह परीक्षा दो घंटे के लिए आयोजित कराई गई थी।