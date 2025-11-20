Language
    RRB NTPC UG Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट, यहां rrbcdg.gov.in से कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 12:36 PM (IST)

    रेवले भर्ती बोर्ड की ओर से RRB NTPC UG Result 2025 किसी समय भी जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनोड कर सकेंगे। यह परीक्षा कुल 8,113 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कराई गई थी।

    RRB NTPC UG Result 2025: ऐसे कर सकेंगे रिजल्ट चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: रेवले भर्ती बोर्ड की ओर से आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट किसी समय भी जारी किया जा सकता है। बता दें, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी-1 परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 07 अगस्त से 09 सितंबर, 2025 तक करवाया गया था। यह परीक्षा कुल 8,113 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कराई गई थी। ऐसे में इस परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों को अब RRB NTPC UG scorecard 2025 का बेसब्री से इंतजार है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो आरआरबी एनटीपीजी यूजी परीक्षा का रिजल्ट किसी समय भी जारी किया जा सकता है। बता दें, एनटीपीसी सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा।

    आरआरबी की ओर से रिजल्ट के साथ-साथ RRB NTPC UG cut off 2025 भी जारी किया जाएगा। उम्मीदवार कैटेगरी वाइज कटऑफ मार्क्स देख सकेंगे। साथ ही इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार सीबीटी-2 परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। 

     

    ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट

    आरआरबी की ओर से एनटीपीसी यूजी सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड व मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकेंगे।

    • रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in
    • पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को 'RRB NTPC UG Result 2025' लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    रिजल्ट के साथ कटऑफ भी जारी

    आरआरबी की ओर से एनटीपीसी यूजी सीबीटी-1 परीक्षा रिजल्ट के साथ-साथ कटऑफ अंक भी जारी किए जाएंगे। कटऑफ अंक कैटेगरी वाइज जारी किए जाएंगे। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपनी कैटेगरी के आधार पर कटऑफ मार्क्स देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

    सीबीटी-2 परीक्षा पैटर्न

    सीबीटी-1 परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए सीबीट-2 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सीबीटी-2 परीक्षा में उम्मीदवारों से 120 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही परीक्षा की अवधि 90 मिनट निर्धारित की गई है। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाइ अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा।

