RRB NTPC UG Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट, यहां rrbcdg.gov.in से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: रेवले भर्ती बोर्ड की ओर से आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट किसी समय भी जारी किया जा सकता है। बता दें, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी-1 परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 07 अगस्त से 09 सितंबर, 2025 तक करवाया गया था। यह परीक्षा कुल 8,113 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कराई गई थी। ऐसे में इस परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों को अब RRB NTPC UG scorecard 2025 का बेसब्री से इंतजार है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो आरआरबी एनटीपीजी यूजी परीक्षा का रिजल्ट किसी समय भी जारी किया जा सकता है। बता दें, एनटीपीसी सीबीटी-1 परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा।