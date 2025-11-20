एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी-1 परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की ओर से आज यानी 20 नवंबर को आरआरबी नॉन- टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (ग्रेजुएट) भर्ती परीक्षा रिजल्ट (RRB NTPC UG merit list) जारी कर दिया जायेगा। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जारी होंगे।

नतीजे जारी होने के साथ ही RRB NTPC UG cut off 2025 भी जारी होगा। कैटेगरी वाइज कटऑफ अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी CBT-2 एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

आरआरबी की ओर से एनटीपीसी यूजी परीक्षा का आयोजन 7 अगस्त से 09 सितंबर तक करवाया गया था। अब उम्मीदवारों को रिजल्ट (Live RRB NTPC UG Result 2025 Updates) जारी होने का इंतजार है जो आज खत्म हो सकता है। इस भर्ती के जरिये कुल 3693 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।