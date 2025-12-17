RRB Recruitment 2026: आरआरबी आइसोलेटेड के लिए आवेदन जल्द होंगे शुरू, ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड ने सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, लैब असिस्टेंट ग्रेड-III, चीफ लॉ असिस्टेंट के पदों पर आवेदन करने के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। रेलवे में नौकरी करने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 311 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 29 जनवरी, 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

पद संबंधित विविरण पद का नाम पद सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर 15 लैब असिस्टेंट ग्रेड-III 39 चीफ लॉ असिस्टेंट 22 जूनियर ट्रांसलेटर/हिंदी 202 स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर 24 पब्लिक प्रॉसिक्यूटर 07 साइंटिफिक असिस्टेंट 02 आयु-सीमा आरआरबी में इन पदों पर आवेदन करने के लिए आयु-सीमा पदानुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30, 32, 33, 35 और 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। इतनी मिलेगी सैलरी चयनित उम्मीदवारों को पदानुसार सैलरी दी जाएगी। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 35,400 रुपये, लैब असिस्टेंट ग्रेड-III के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 19,900 रुपये, चीफ लॉ असिस्टेंट के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 44,900 रुपये, जूनियर ट्रांसलेटर/हिंदी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 35,400 रुपये, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 44,900 और साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर चयनित उम्मीदवारों को 35,400 रुपये प्रदान किए जाएंगे।