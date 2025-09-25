RRB Recruitment 2025: आरआरबी ने 8,875 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया शॉर्ट नोटिफिकेशन, यहां देखें पूरी डिटेल्स
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जल्द ही आवेदन करने के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 8875 पदों पर भर्ती की जाएगी।
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आरआरबी की ओर से विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आरआरबी की ओर से ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के कुल 8,875 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए कुल 5817 पद और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए कुल 3058 पद आरक्षित किए गए हैं।
इन पदों पर आवेदन करने के लिए आरआरबी की ओर से आवेदन तिथियों की घोषणा जल्द ही जारी की जाएगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि विस्तृत नोटिफिकेशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जाकर विजिट करते रहें।
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट वैकेंसी
- स्टेशन मास्टर- 615 पद
- गुड्स ट्रेन मैनेजर- 3423 पद
- ट्रैफिक असिस्टेंट (मेट्रो रेल)- 59
- चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर - 161 पद
- जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट- 921 पद
- सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट- 638 पद
आरआरबी एनटीपीसी (अंडर ग्रेजुएट) वैकेंसी
- ट्रेन क्लर्क- 77 पद
- कमर्शियल कम टिकट क्लर्क- 2424 पद
- अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट- 394 पद
- जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट- 163 पद
कैसे होता है चयन
आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के पदों पर उम्मीदवारों का चयन सीबीटी-1 और सीबीटी-2 परीक्षा के आधार पर किया जाता है। सीबीटी-1 परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता, गणित और रीजनिंग विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के लिए सीबीटी-2 परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता, गणित और रीजनिंग विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे।
