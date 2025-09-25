RRB Recruitment 2025: आरआरबी ने 8,875 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया शॉर्ट नोटिफिकेशन, यहां देखें पूरी डिटेल्स

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जल्द ही आवेदन करने के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 8875 पदों पर भर्ती की जाएगी।

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आरआरबी की ओर से विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आरआरबी की ओर से ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के कुल 8,875 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए कुल 5817 पद और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए कुल 3058 पद आरक्षित किए गए हैं।

इन पदों पर आवेदन करने के लिए आरआरबी की ओर से आवेदन तिथियों की घोषणा जल्द ही जारी की जाएगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि विस्तृत नोटिफिकेशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जाकर विजिट करते रहें।