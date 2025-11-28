Language
    RRB NTPC UG Recruitment 2026: एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड, यहां देखें पूरा शेड्यूल

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 12:41 PM (IST)

    आरआरबी की ओर से RRB NTPC UG 2026 भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए 06 दिसंबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा करेक्शन विंडो 07 दिसंबर से 16 दिसंबर तक एक्टिव रहेगी।

    RRB NTPC UG Recruitment 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। जिन उम्मीदवारों ने किसी कारणवश अभी तक RRB NTPC Inter Level 2025 भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया था, अब उन्हें बोर्ड की ओर से अप्लाई करने का एक और मौका दिया गया है। बता दें, इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 04 दिसंबर, 2025 कर दिया दिया गया है। जो उम्मीदवार आरआरबी में नौकरी करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जात है कि वे तय समय से पहले आवेदन अवश्य कर लें।

    फॉर्म में करेक्शन की तिथि

    आरआरबी की नई आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक अब अभ्यर्थी अपने फॉर्म में करेक्शन 07 दिसंबर से 16 दिसंबर, 2025 के बीच कर सकेंगे। हालांकि इससे पहले फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर से 09 नवंबर के बीच निर्धारित की गई थी।

    पद संबंधित विवरण

    आरआरबी की ओर से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती के तहत कुल 3058 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए कुल 2424 पद, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए कुल 394 पद, जूनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट के लिए कुल 163 पद और ट्रेन क्लर्क के लिए कुल 77 पद आरक्षित किए गए हैं।

    जरूरी पात्रता मानदंड

    आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।

    ऐसे करें अप्लाई

    आरआरबी की ओर से RRB NTPC UG Vacancy के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को एक्सटेंड कर दिया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

    • ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर 'RRB NTPC UG Recruitment 2026' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
    • अब दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

