SSC Vacancy 2025: एसएससी ने एमटीएस और हवलदार के पदों पर भर्ती के लिए टेंटेटिव वैकेंसी की जारी, यहां देखें पूरी लिस्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार के पदों पर भर्ती के लिए टेंटेटिव वैकेंसी की लिस्ट जारी की गई है। एसएससी की ओर से जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार के कुल 7,948 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें एमटीएस कैटेगरी (18 से 25) के अंतगर्त कुल 6,078 पद, एमटीएस कैटेगरी (18 से 27) के लिए कुल 732 पदों पर भर्ती के लिए लिस्ट जारी की गई हैं। इसके अलावा, सीबीआईसी और सीबीएन के अंतर्गत हवलदार के कुल 1,138 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

कितने पदों पर हुई कटौती एसएससी की ओर से जारी विज्ञापन के तहत पहले एमटीएस और हवलदार के कुल 5464 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके बाद एसएससी ने पदों की संख्या में वृद्धि करते हुए कुल 8021 वैकेंसी के लिए अधिसूचना जारी की।हालांकि अब दोबारा एसएससी की ओर से पदों की संख्या में कटौती की गई है, जिसके तहत अब एमटीएस और हवलदार के कुल 7,948 पदों पर भर्ती की जाएगी। यानी एसएससी की ओर से अब 73 पदों को कम कर दिया गया है।

कैटेगरी वाइज पदों की संख्या एमटीएस कैटेगरी (18 से 25) के अंतर्गत कुल 6,078 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कुल 2859 पद, ईडब्ल्यूएस के कुल 596 पद, ओबीसी के लिए कुल 1486 पद, एसएससी के लिए कुल 665 पद और एसटी के लिए कुल 472 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा, एमटीएस कैटेगरी (18 से 27) के अंतर्गत कुल 732 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कुल 323 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 89 पद, ओबीसी के लिए कुल 215 पद, एससी के लिए कुल 56 पद और एसटी के लिए कुल 49 पद आरक्षित हैं।