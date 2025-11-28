UP Anganwadi Recruitment 2025: यूपी आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट नजदीक, बारहवीं पास महिलाओं के लिए मौका

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: यूपी आंगनबाड़ी की ओर से आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक यूपी आंगनबाड़ी के लिए किसी कारणवश आवेदन नहीं किया है, वे केवल 01 दिसंबर तक ही आवेदन कर सकेंगी। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 4724 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जो महिलाएं यूपी आंगनबाड़ी में बतौर सहायिका के रूप में आवेदन करना चाहती हैं, वे आधिकारी वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती है।

