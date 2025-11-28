UP Anganwadi Recruitment 2025: यूपी आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट नजदीक, बारहवीं पास महिलाओं के लिए मौका
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: यूपी आंगनबाड़ी की ओर से आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक यूपी आंगनबाड़ी के लिए किसी कारणवश आवेदन नहीं किया है, वे केवल 01 दिसंबर तक ही आवेदन कर सकेंगी। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 4724 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जो महिलाएं यूपी आंगनबाड़ी में बतौर सहायिका के रूप में आवेदन करना चाहती हैं, वे आधिकारी वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती है।
सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें, अन्यथा देरी होने पर उम्मीदवारों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।
आवेदन करने के लिए जरूरी पात्रता मानदंड
- यूपी आंगनबाड़ी में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जुलाई, 2025 के आधार पर की जाएगी।
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। या फिर इसके समकक्ष अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए।
चयन प्रक्रिया
यूपी आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर के पदों पर आवेदन किया है, पहले उनका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद उम्मीदवारों की एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। खास बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
कैसे करें आवेदन
यूपी आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर के पदों पर आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से फॉर्म भर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करना होगा।
- इसके बाद अपनी फोटो, हस्ताक्षर व आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
- फॉर्म भरने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकालना होगा।
