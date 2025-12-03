RRB NTPC UG Vacancy 2025: एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल, ऐसे कर लें जल्द अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास केवल कल तक का आखिरी मौका है। जिन उम्मीदवारों ने कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण कर ली है और रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द RRB NTPC UG के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन विंडो 04 दिसंबर को बंद कर दी जाएगी। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने किसी कारणवश अभी तक आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है, वे अब कल तक ही आवेदन कर सकते हैं।