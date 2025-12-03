RRB NTPC UG Vacancy 2025: एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल, ऐसे कर लें जल्द अप्लाई
आरआरबी की ओर से RRB NTPC UG Recruitment 2025 भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि कल है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास केवल कल तक का आखिरी मौका है। जिन उम्मीदवारों ने कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण कर ली है और रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द RRB NTPC UG के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन विंडो 04 दिसंबर को बंद कर दी जाएगी। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने किसी कारणवश अभी तक आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन नहीं किया है, वे अब कल तक ही आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
- साथ ही इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है।
- आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।
इन पांच स्टेप्स से करें RRB NTPC UG के सिए अप्लाई
एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया कल समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
- इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाएं।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आवश्यक जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें।
- अब दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- इसके बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
यह भी पढ़ें: Railway NTPC Vacancy 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल, तुरंत कर लें अप्लाई
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।