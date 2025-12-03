Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Railway NTPC Vacancy 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल, तुरंत कर लें अप्लाई

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:48 AM (IST)

    आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 4 दिसंबर निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर स ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    Railway NTPC Vacancy 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती के लिए यहां से करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी की ओर से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (ग्रेजुएट/ सीईएन संख्या 06/2025) भर्ती के लिए आवेदन जारी हैं जिसके लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल यानी 4 दिसंबर निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन कर चुके हैं और रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौन कर सकता है अप्लाई

    • आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए।
    • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु पदानुसार 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले युवाओं को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

    आवेदन का तरीका एवं फीस

    इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही रेलवे की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए फॉर्म का लिंक एवं आवेदन की स्टेप्स यहां दी जा रही हैं-

    • रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
    • वेबसाइट के होमपेज पर 'RRB NTPC CEN 06/2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।
    • इसके बाद ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
    RRB NTPC Vacancy

    भर्ती में आवेदन के साथ सभी अभ्यर्थियों को कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। बिना फीस के फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जायेगा। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 500 रुपये वहीं एससी, एसटी, पीएच एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये तय की गई है।
    स्टेज 1 सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद अनरिजर्व, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग 400 रुपये एवं एससी, एसटी, पीएच एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को पूरा शुल्क रिफंड कर दिया जायेगा।

    यह भी पढ़ें- SSC GD Constable 2026: एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल के 25487 पदों पर आवेदन स्टार्ट, यहां से करें अप्लाई