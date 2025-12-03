Railway NTPC Vacancy 2025: आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल, तुरंत कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। आरआरबी की ओर से नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (ग्रेजुएट/ सीईएन संख्या 06/2025) भर्ती के लिए आवेदन जारी हैं जिसके लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल यानी 4 दिसंबर निर्धारित है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएशन कर चुके हैं और रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। कल के बाद एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

कौन कर सकता है अप्लाई आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए।

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु पदानुसार 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले युवाओं को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी जाएगी। आवेदन का तरीका एवं फीस इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही रेलवे की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए फॉर्म का लिंक एवं आवेदन की स्टेप्स यहां दी जा रही हैं-