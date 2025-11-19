RRB JE Vacancy 2025: पदों में बढ़ोतरी के साथ आवेदन करने की लास्ट डेट भी एक्सटेंड, अब इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) में सरकारी नौकरी करने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल आरआरबी ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर बढ़ोतरी के साथ-साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया है। आरआरबी की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक अब जूनियर इंजीनियर के कुल 2569 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चेन्नई में 169 पद और जम्मू–श्रीनगर में 95 पदों पर बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि को अब 12 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। बता दें, इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई थी।