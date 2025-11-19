Language
    RRB JE Vacancy 2025: पदों में बढ़ोतरी के साथ आवेदन करने की लास्ट डेट भी एक्सटेंड, अब इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 12:22 PM (IST)

    आरआरबी की ओर से जूनियर इंजीनियर के पदों पर बढ़ोतरी के साथ-साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया गया है। अब अभ्यर्थी जूनियर इंजीनियर के पदों पर 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

    Hero Image

    RRB JE Vacancy 2025: यहां देखें पूरी अपडेट।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) में सरकारी नौकरी करने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अहम खबर है। दरअसल आरआरबी ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर बढ़ोतरी के साथ-साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया है। आरआरबी की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक अब जूनियर इंजीनियर के कुल 2569 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चेन्नई में 169 पद और जम्मू–श्रीनगर में 95 पदों पर बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही आवेदन करने की अंतिम तिथि को अब 12 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। बता दें, इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई थी।

    उम्मीदवारों को 13 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक आवेदन-पत्र में सुधार करने का मौका भी दिया जाएगा। 

    rrb new

     

    पात्रता मानदंड

    • उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2026 के अनुसार की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित।
    • उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को
    •  पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। 

     

    एप्लीकेशन फीस

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए फीस 500 रुपये और एससी एवं एसटी, महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये फीस निर्धारित है।

    ऐसे करें खुद अप्लाई

    आरआरबी में जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए यहां अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार RRB JE के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.rrbcdg.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर 'RRB JE 2025' रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जानकारी को ध्यान से भरें।
    • इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • अब निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
    • अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

     

