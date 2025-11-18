BPSC 71 Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, यहां से कर सकेंगे चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 71वीं संयुक्त प्रतियोगी 2025 परीक्षा में उपस्थित हुए लाखों उम्मीदवारों को अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। बता दें, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2025 को किया गया था। हालांकि बीपीएससी की ओर से प्रारंभिक परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई है। लेकिन अब उम्मीदवीरों को रिजल्ट का इंतजार है, जो कभी भी जारी किया जा सकता है। ऐसे में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा जाएगा।