BPSC 71 Result 2025: कभी भी जारी हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, यहां से कर सकेंगे चेक
बीपीएससी की ओर से जल्द ही 71वीं संयुक्त प्रतियोगी 2025 का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के उम्मीदवार डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा। इसमें उम्मीदवार अपने रोल नबंर की जांच कर सकेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 71वीं संयुक्त प्रतियोगी 2025 परीक्षा में उपस्थित हुए लाखों उम्मीदवारों को अब रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। बता दें, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2025 को किया गया था। हालांकि बीपीएससी की ओर से प्रारंभिक परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी कर दी गई है। लेकिन अब उम्मीदवीरों को रिजल्ट का इंतजार है, जो कभी भी जारी किया जा सकता है। ऐसे में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा जाएगा।
BPSC 71 Result 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट
बीपीएससी की ओर से प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवार अपने रोल नबंर की जांच कर सकेंगे। ऐसे में रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताएं गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे।
- बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब 'BPSC 71 Result 2025' लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इतने पदों पर होगी भर्ती
बीपीएससी की ओर से इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 1298 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, जिसमें वरीय उप समाहर्ता के 100 पद, वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी के कुल 79 पद, श्रम अधीक्षक के 10 पद, अवर निबंधक/संयुक्त अवर निबंधक के कुल 3 पद, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के कुल 502 पद, प्रखंड पंचयाती राज अधिकारी के कुल 22 पद, प्रखंड अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण पदाधिकारी के कुल 13 पद, राजस्व पदाधिकारी के कुल 45 पद, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कुल 459 पद और पुलिस उपाधीक्षक के कुल 14 पद शामिल है।
परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट देखने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें।
यह भी पढ़ें: Bihar Board Dummy Admit Card: बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए डमीएडमिट कार्ड जारी, यहां देखें डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।