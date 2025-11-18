Bihar Board Dummy Admit Card: बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी, यहां देखें डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (BSEB) की ओर से कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार कक्षा 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद छात्रों को उसमें दी गई सभी जानकारी को जांचने का अवसर मिलेगा। ऐसे में यदि डमी एडमिट कार्ड में कोई जानकारी गलत दी जाती है, तो छात्र उसमें सुधार कर सकते हैं।

ऐसे डाउनलोड करें जमी एडमिट कार्ड बीएसईबी की ओर से डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कक्षा 10वीं या 12वीं का जमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर विजिट करें।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर डमी एडमिट कार्ड 2026 लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करें।

लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। डमी एडमिट कार्ड में इनकी करें जांच डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी छात्र उसमें अपना नाम, रोल नबंर, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, रजिस्ट्रेशन नबंर, फोटो व हस्ताक्षर और अपने मीडियम की जांच अच्छे से कर लें। साथ ही इनमें दी गई कोई भी जानकारी गलत होने पर तुरंत अपने स्कूल के शिक्षक से संपर्क करें।