JNVST Class 6 admit card 2026: जेएनवीएसटी कक्षा 6 के लिए एडमिट कार्ड जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड
एनवीएस की ओर से JNVST Class 6 admit card जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 6 के लिए JNVST परीक्षा का आयोजन 07 फरवरी, 2026 को किया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की ओर से जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) कक्षा 6 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन छात्रों के अभिभावकों ने कक्षा 6 में दाखिला दिलवाने के लिए JNVST के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिड कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों के अभिभावकों को रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
JNVST Class 6 admit card 2026 ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
एनवीएस की ओर से कक्षा 6 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अभिभावक यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपने बच्चे के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें।
- एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करें।
- लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन होगी
नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की ओर से जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का आयोजन 07 फरवरी, 2026 को किया जाएगा। कक्षा 6 की परीक्षा में छात्रों से मानसिक योग्यता, अंकगणित और भाषा विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल दो घंटे के लिअए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे।
सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड जरूर साथ लेकर जाए, अन्यथा बगैर एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा वाले दिन निर्धारित समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें।
एडमिट कार्ड में इनकी करें जांच
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जानकारी जैसे छात्र का नाम, अभिभावक का नाम, रोल नबंर, परीक्षा का नाम आदि की जांच अच्छे से कर लें।
