JNVST Class 6 admit card 2026: जेएनवीएसटी कक्षा 6 के लिए एडमिट कार्ड जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की ओर से जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (JNVST) कक्षा 6 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन छात्रों के अभिभावकों ने कक्षा 6 में दाखिला दिलवाने के लिए JNVST के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिड कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों के अभिभावकों को रजिस्ट्रेशन नबंर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।