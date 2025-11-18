Language
    UP NEET PG Counselling 2025: पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, इस दिन जारी होगा अलॉटमेंट रिजल्ट

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:39 AM (IST)

    यूपी नीट पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 24 नवंबर तक च्वाइस फिलिंग कर सकतें हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन अलॉटमेंट रिजल्ट 29 नवंबर को जारी किया जाएगा।

     UP NEET PG Counselling 2025: यहां देखें पूरा शेड्यूल।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की ओर से UP NEET PG 2025 पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार एमडी, एमएस, डिप्लोमा या डीएनबी कोर्सेस में दाखिला लेना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर पहले राउंड का रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हैं।  उम्मीदवार पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए 24 नवंबर तक ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं।

    इस दिन आएगा अलॉटमेंट रिजल्ट

    जिन उम्मीदवारों ने UP NEET PG 2025 पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। वे संशोधित काउंसलिंग शेड्यूल के मुताबिक अब 24 नवंबर तक च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा, च्वाइस फिलिंग करने के बाद अलॉटमेंट रिजल्ट 26 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा।

    इस डेट तक डाउनलोड करें लेटर

    महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की ओर से यूपी नीट पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार 27 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

    कॉलेज में रिपोर्ट करना अनिवार्य

    यूपी नीट पीजी रिवाइज्ड शेड्यूल के मुताबिक छात्रों को अपने आवंटित संस्थान में दाखिले और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए तय समय पर कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने आवंटित संस्थान में 01 दिसंबर से लेकर 05 दिसंबर के बीच कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं।

    इन स्टेप्स से करें च्वाइस फिलिंग

    महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं।

    • च्वाइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट  upneet.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमेपज पर यूपी नीट पीजी काउंसलिंग के लिए च्वाइस फिलिंग सेक्शन पर क्लिक करें।
    • अब अपने निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करें।
    • इसके बाद अपनी प्राथमिकता के अनुसार कॉलेज का चयन करें।
    • अब सबमिट बटन पर क्लिक करें।
    • अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

