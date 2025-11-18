UP NEET PG Counselling 2025: पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, इस दिन जारी होगा अलॉटमेंट रिजल्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की ओर से UP NEET PG 2025 पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार एमडी, एमएस, डिप्लोमा या डीएनबी कोर्सेस में दाखिला लेना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर पहले राउंड का रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल देख सकते हैं। उम्मीदवार पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए 24 नवंबर तक ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं।

इस दिन आएगा अलॉटमेंट रिजल्ट जिन उम्मीदवारों ने UP NEET PG 2025 पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। वे संशोधित काउंसलिंग शेड्यूल के मुताबिक अब 24 नवंबर तक च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा, च्वाइस फिलिंग करने के बाद अलॉटमेंट रिजल्ट 26 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा।

इस डेट तक डाउनलोड करें लेटर महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की ओर से यूपी नीट पीजी पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार 27 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।