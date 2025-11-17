Language
    HP Board Exams 2026: हिमाचल प्रदेश 10th, 12th बोर्ड टाइम टेबल जल्द जारी होने की उम्मीद, इस माह में परीक्षाएं होंगी आयोजित!

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 04:56 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश बोर्ड की ओर से 10th एवं 12th बोर्ड एग्जाम के लिए जल्द ही टाइम टेबल जारी किया जा सकता है। डेटशीट ऑनलाइन माध्यम से पीडीएफ फॉर्मेट में वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन मार्च 2026 माह में करवाया जा सकता है।

    Himachal Pradesh 10th, 12th board exam time table 2026

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) की ओर से जल्द ही 10th एवं 12th बोर्ड एग्जाम के लिए जल्द डेटशीट जारी की जा सकती है। टाइम टेबल ऑनलाइन माध्यम से एचपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जारी किया जायेगा। ऐसे में हिमाचल प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे स्टूडेंट्स अपनी तैयारियों को तेज कर दें।

    मार्च माह में हो सकती हैं परीक्षा

    पिछले पैटर्न को देखें तो हिमाचल प्रदेश बोर्ड की ओर से दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन मार्च 2026 में करवाया जा सकता है। पिछले वर्ष 10th क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च 2025 तक एवं 12th क्लास की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 4 मार्च से लेकर 29 मार्च 2025 तक करवाया गया था।

    परीक्षा के लिए टाइमिंग

    आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश 12th क्लास के लिए पेपर सुबह 8:45 से लेकर दोपहर 12 बजे तक संपन्न करवाया जायेगा। कुछ विषयों के लिए परीक्षा सुबह 8 बजकर 25 मिनट से लेकर 10 बजे तक आयोजित होगी। इसके अलावा 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए टाइमिंग सुबह 8:45 से लेकर दोपहर 12 बजे निर्धारित की गई है।

    HP Board Exams

    क्लास 3, 5 एवं 8वीं की परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल

    हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HBSE) की ओर से से कक्षा तीसरी, 5वीं और 8वीं में अध्ययनरत स्टूडेंट्स एवं उनके माता-पिता के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड की ओर से इन कक्षाओं के लिए वार्षिक परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी कर दी गयी है। डेटशीट एचपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जारी की गयी है।
    टाइम टेबल के अनुसार सत्र 2025-26 के शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों में कक्षा 3, 5 की परीक्षाओं का आयोजन 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक एवं 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 27 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक संपन्न करवाई जाएंगी। पूरा टाइम टेबल देखने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

