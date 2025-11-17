HP Board Exams 2026: हिमाचल प्रदेश 10th, 12th बोर्ड टाइम टेबल जल्द जारी होने की उम्मीद, इस माह में परीक्षाएं होंगी आयोजित!

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) की ओर से जल्द ही 10th एवं 12th बोर्ड एग्जाम के लिए जल्द डेटशीट जारी की जा सकती है। टाइम टेबल ऑनलाइन माध्यम से एचपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जारी किया जायेगा। ऐसे में हिमाचल प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे स्टूडेंट्स अपनी तैयारियों को तेज कर दें।

मार्च माह में हो सकती हैं परीक्षा पिछले पैटर्न को देखें तो हिमाचल प्रदेश बोर्ड की ओर से दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन मार्च 2026 में करवाया जा सकता है। पिछले वर्ष 10th क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च 2025 तक एवं 12th क्लास की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 4 मार्च से लेकर 29 मार्च 2025 तक करवाया गया था।

परीक्षा के लिए टाइमिंग आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश 12th क्लास के लिए पेपर सुबह 8:45 से लेकर दोपहर 12 बजे तक संपन्न करवाया जायेगा। कुछ विषयों के लिए परीक्षा सुबह 8 बजकर 25 मिनट से लेकर 10 बजे तक आयोजित होगी। इसके अलावा 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए टाइमिंग सुबह 8:45 से लेकर दोपहर 12 बजे निर्धारित की गई है।