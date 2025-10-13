HP Board Exams 2026: हिमाचल बोर्ड कक्षा 3, 5 एवं 8वीं के लिए डेटशीट जारी, सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल यहां करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HBSE) की ओर से से कक्षा तीसरी, 5वीं और 8वीं में अध्ययनरत स्टूडेंट्स एवं उनके माता-पिता के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड की ओर से इन कक्षाओं के लिए वार्षिक परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी कर दी गयी है। डेटशीट एचपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जारी की गयी है।

टाइम टेबल के अनुसार सत्र 2025-26 के शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों में कक्षा 3, 5 की परीक्षाओं का आयोजन 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक एवं 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 27 नवंबर से 6 दिसंबर 2025 तक संपन्न करवाई जाएंगी।

कक्षा 3 का वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम एचपी बोर्ड की ओर से क्लास 3 की परीक्षाएं 4 दिन में संपन्न होंगी। सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल नीचे टेबल से देखें। परीक्षा की तिथि विषय 1 दिसंबर 2025 गणित 3 दिसंबर 2025 अंग्रेजी 4 दिसंबर 2025 पर्यावरण शिक्षा (EVS) 5 दिसंबर 2025 हिंदी

क्लास 5 का टाइम टेबल कक्षा पांचवीं की बोर्ड परीक्षाएं भी 4 दिनों (1 से 5 दिसंबर) में आयोजित की जाएंगी। विषय के अनुसार टाइम टेबल निम्नलिखित है- परीक्षा की तिथि विषय 1 दिसंबर 2025 अंग्रेजी 3 दिसंबर 2025 हिंदी 4 दिसंबर 2025 गणित 5 दिसंबर 2025 पर्यावरण शिक्षा (EVS)

8वीं कक्षा का टाइम टेबल आठवीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन कुल 8 दिनों में करवाया जायेगा। पूरी डेट शीट नीचे टेबल से प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि विषय 27 नवंबर 2025 अंग्रेजी 28 नवंबर 2025 हिंदी 29 नवंबर 2025 सामाजिक विज्ञान 1 दिसंबर 2025 गणित 2 दिसंबर 2025 हिमाचल की लोक संस्कृति एवं योग 4 दिसंबर 2025 विज्ञान 5 दिसंबर 2025 संस्कृत 6 दिसंबर 2025 कला (ड्रॉइंग, चित्रकला एवं एप्लॉयड आर्ट), गृह विज्ञान, स्वर संगीत, वाद्य संगीत, पंजाबी, उर्दू HP Board Exams 2026 Date Sheet PDF

परीक्षा टाइमिंग हिमाचल प्रदेश बोर्ड की ओर से तीनों ही कक्षाओं के लिए परीक्षा सुबह 9:45 से लेकर दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। छात्रों को प्रातः 9 बजकर 45 मिनट पर क्वेश्चन/ आंसर बुक लेट बांटी जाएगी। शुरुआत के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होंगे। परीक्षा 10 बजे से स्टार्ट होगी। सभी छात्र परीक्षा टाइमिंग से आधा घंटे पहले केंद्र पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।