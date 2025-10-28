Language
    RRB JE Recruitment 2025: जूनियर इंजीनियर के 2569 पदों पर रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर से शुरू, इतनी मिलेगी सैलरी

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:49 PM (IST)

    आरआरबी की ओर से RRB JE 2025 के पदों पर आवेदन 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीगदवार 30 नवंबर, 2025 तक इन पदों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

    RRB JE Recruitment 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से जूनियर इंजीनियर के कुल 2569 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार रेलवे में बतौर जूनियर इंजीनियर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे जल्द ही इन पदों पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इन पदों पर आवेदन प्रकिया 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। साथ ही इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार 02 दिसंबर, 2025 तक ऑनलाइन फीस का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा, उम्मीदवारों को फॉर्म में करेक्शन करने के लिए 03 दिसंबर से 12 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा।

    कितनी मिलेगी सैलरी

    इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 35,400 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

    आयु-सीमा

    जूनियर इंजीनियर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदावरों को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदावरों को 3 वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

    एप्लीकेशन फीस

    इन पदों पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज निर्धारित की गई है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदावरों के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपये, जबकि एससी एवं एसटी, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपये निर्धारित की गई है।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन स्टेज-1, स्टेज-2, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। स्टेज-1 की परीक्षा में उम्मीदवारों से गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क, सामान्य जागरूकता और सामान्य विज्ञान विषय से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल 90 मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा। साथ ही इस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के लिए स्टेज-2 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। स्टेज-2 परीक्षा में उम्मीदवारों से 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।

