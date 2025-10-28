DSSSB Admit Card 2025: डीएसएसएसबी ने जारी किया एडमिट कार्ड, परीक्षा इस दिन से होगी शुरू
डीएसएसएसबी की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डीएसएसएसबी की ओर से परीक्षा का आयोजन 01 नवंबर से 15 दिसंबर, 2025 के बीच किया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से 01 नवंबर से 15 दिसंबर, 2025 के बीच आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर, यूजर पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना अनिवार्य है।
DSSSB Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
विभिन्न पदों पर आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए डीएसएसएसबी की ओर से एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे एप्लीकेशन नंबर, यूजर पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- अब लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद परीक्षा वाले दिन के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल कर रख लें।
तीन शिफ्ट में होगी परीक्षा
डीएसएसएसबी की ओर विभिन्न पदों पर परीक्षा का आयोजन तीन शिफ्ट में किया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक और तीसरी शिफ्ट का आयोजन दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किया जाएगा।
एडमिट कार्ड जरूर साथ लेकर जाएं
परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदावरों को अपने साथ एडमिट कार्ड साथ ले जाना अनिवार्य है। साथ ही परीक्षा वाले दिन निर्धारित समय से एक या दो घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें। इसके अलावा,स एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, परीक्षा का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा की तिथि व समय आदि की जांच अच्छे से कर लें।
