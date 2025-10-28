DSSSB Admit Card 2025: डीएसएसएसबी ने जारी किया एडमिट कार्ड, परीक्षा इस दिन से होगी शुरू

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की ओर से 01 नवंबर से 15 दिसंबर, 2025 के बीच आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर, यूजर पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना अनिवार्य है।