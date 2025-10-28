Indian Coast Guard Result 2025: असिस्टेंट कमांडेंट जीडी और टेक्निशियन का रिजल्ट जारी, इन आसान स्टेप्स से करें तुरंत डाउनलोड
इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से आज यानी 28 अक्टूबर को असिस्टेंट कमांडेंट (जनरल ड्यूटी) और टेक्नीशियन का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेज-1 परीक्षा का आयोजन 18 सितंबर को किया गया था।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से असिस्टेंट कमांडेंट (जनरल ड्यूटी) और टेक्नीशियन (इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स) स्टेज-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ईमेल आईडी, पासवर्ड और ओटीपी को दर्ज करना होगा।
ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट
इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से असिस्टेंट कमांडेंट (जनरल ड्यूटी) और टेक्निशियन का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
- रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड और ओटीपी को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन हुई थी परीक्षा
इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से 170 पदों पर भर्ती के लिए स्टेज-1 परीक्षा का आयोजन 18 सितंबर, 2025 को किया गया था। परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी, तर्क शक्ति और संख्यात्मक योग्यता, सामान्य विज्ञान, गणित और सामान्य ज्ञान विषय से 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक अंक का नकारात्मक अंकन भी किया गया था।
इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए अब कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट (CCBT) और पिक्चर पर्सेप्शन एंड
डिस्कशन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदावरों के लिए दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट का आयोजन भी करवाया जाएगा।
