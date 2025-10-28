Indian Coast Guard Result 2025: असिस्टेंट कमांडेंट जीडी और टेक्निशियन का रिजल्ट जारी, इन आसान स्टेप्स से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से असिस्टेंट कमांडेंट (जनरल ड्यूटी) और टेक्नीशियन (इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स) स्टेज-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ईमेल आईडी, पासवर्ड और ओटीपी को दर्ज करना होगा।