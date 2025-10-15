RPSC Statistical Officer Vacancy 2025: राजस्थान में सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर निकली भर्ती, आवेदन 28 अक्टूबर से होंगे स्टार्ट

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) की ओर से सांख्यिकी अधिकारी (Statistical Officer/ SO) पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का एलान किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन रपक्रिया 28 अक्टूबर से स्टार्ट की जाएगी। आवेदन शुरू होते ही योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी भर्ती में भाग लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

कौन ले सकेगा भर्ती में भाग इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी ने इकोनॉमिक्स/ स्टैटिक्स/ मैथमेटिक्स विथ स्टैटिक्स/ कॉमर्स विथ स्टैटिक्स में द्वितीय श्रेणी के साथ मास्टर डिग्री प्राप्त की हो। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने संबंधित सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया हो। उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2026 को ध्यान में रखते हुए न्यूनम 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। पात्रता एवं मापदंड की विस्तृत डिटेल के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन कर सकते हैं।

एप्लीकेशन प्रॉसेस इस भर्ती में शामिल होना के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर लॉगइन कर सिटीजन एप (G2C) में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना होगा। ओटीआर होने के बाद अभ्यर्थी पोर्टल पर लॉग इन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

RPSC SO Vacancy 2025 Notification एप्लीकेशन फीस आवेदन पत्र भरने के साथ अभ्यर्थियों को कैटेगरी वाइज निर्धारित फीस जमा करनी होगी तभी आपका फॉर्म स्वीकार किया जायेगा। सामान्य उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपये, आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 400 रुपये निर्धारित की गई है। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।