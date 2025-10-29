Language
    RPSC SO Recruitment 2025: स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 02:00 PM (IST)

    आरपीएससी की ओर से स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के कुल 113 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार RPSC SO 2025 भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे 26 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदवन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए।

    RPSC SO Recruitment 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार राजस्थान में बतौर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर 26 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

    शैक्षणिक योग्यता

    स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इकोनॉमिक्स/स्टैटिसटिक्स/गणित में मास्टर की डिग्री या एमएससी एग्रीकल्चर स्टैटिसटिक्स में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए।

    आयु-सीमा

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। राजस्थान राज्य के एससी एवं एसटी, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष और सामान्य वर्ग की महिलाओं को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और राजस्थान राज्य की एससी एवं एसटी, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिला उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।


    आवेदन शुल्क

    सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये, आर्थिक रूप से कमजोर और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से राजस्थान राज्य की सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय से 150 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा दो घंटे तीस मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी। साथ ही परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन का भी प्रावधान है। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी।

