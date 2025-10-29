RPSC SO Recruitment 2025: स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार राजस्थान में बतौर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर 26 नवंबर, 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

शैक्षणिक योग्यता स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इकोनॉमिक्स/स्टैटिसटिक्स/गणित में मास्टर की डिग्री या एमएससी एग्रीकल्चर स्टैटिसटिक्स में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। राजस्थान राज्य के एससी एवं एसटी, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष और सामान्य वर्ग की महिलाओं को आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट और राजस्थान राज्य की एससी एवं एसटी, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिला उम्मीदवारों को आयु-सीमा में 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।