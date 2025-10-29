Indian Coast Guard Result 2025: नाविक और यांत्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से करें चेक
इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से आज 29 अक्टूबर को नाविक (जनरल ड्यूटी) और यांत्रिक स्टेज-I परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के तहत कुल 630 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से नाविक (जनरल ड्यूटी), नाविक (डोमेस्टिक ब्रांच) और यांत्रिक स्टेज-I परीक्षा का रिजल्ट आज यानी 29 अक्टूबर, 2025 को जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
Indian Coast Guard Result 2025:ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट
इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर नाविक और यांत्रिक लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
- रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
- अब लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
रिजल्ट के बाद
इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से स्टेज-I परीक्षा का आयोजन 19 से 22 सितंबर, 2025 के बीच किया गया था। जो उम्मीदवार स्टेज-I की परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, वे अब स्टेज-II की परीक्ष में शामिल हो सकेंगे। स्टेज-II परीक्षा का आयोजन नवंबर माह के मध्य या अंत में किया जाएगा। स्टेज-II परीक्षा के अंतर्गत बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, असेसमेंट टेस्ट, पीएफटी और दस्तावेज सत्यापन का आयोजन किया जाएगा। स्टेज-II की परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए स्टेज-III परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा।
इतने पदों पर होगी भर्ती
इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर नाविक और यांत्रिक के कुल 630 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें नाविक (जीडी) के लिए 320 पद, नाविक (डोमेस्टिक ब्रांच) के लिए 50 पद और यांत्रिक के लिए 60 पद आरक्षित किए गए हैं।
