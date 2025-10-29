Indian Coast Guard Result 2025: नाविक और यांत्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन स्टेप्स से करें चेक

रिजल्ट के बाद

इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से स्टेज-I परीक्षा का आयोजन 19 से 22 सितंबर, 2025 के बीच किया गया था। जो उम्मीदवार स्टेज-I की परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, वे अब स्टेज-II की परीक्ष में शामिल हो सकेंगे। स्टेज-II परीक्षा का आयोजन नवंबर माह के मध्य या अंत में किया जाएगा। स्टेज-II परीक्षा के अंतर्गत बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, असेसमेंट टेस्ट, पीएफटी और दस्तावेज सत्यापन का आयोजन किया जाएगा। स्टेज-II की परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए स्टेज-III परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा।