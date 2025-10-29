UP NEET UG Counselling 2025: आज जारी होगा तीसरे राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट, एडमिशन इस दिन से होंगे शुरू
यूपी नीट यूजी तीसरे राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आज यानी 29 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार 30 अक्टूबर से 01 नवंबर के बीच अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रवेश प्रक्रिया 03 नवंबर से शुरू हो जाएगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: महानिदेशालय चिकित्या शिक्षा एवं प्रशिक्षण की ओर से यूपी नीट यूजी तीसरे राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आज यानी 29 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। साथ ही उम्मीदवार 30 अक्टूबर से 01 नवंबर के बीच अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही जो उम्मीदावर भारत के प्रतिष्ठित संस्थान से एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद 03 नवंबर, 2025 से आंवटित संस्थान में प्रवेश ले सकेंगे।
आज जारी होगा अलॉटमेंट रिजल्ट
यूपी नीट यूजी तीसरे राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आज यानी 29 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अलॉटमेंट लिस्ट में अपने नाम व आवंटिस संस्थान की जांच कर सकेंगे। साथ ही उम्मीदवारों को 30 अक्टूबर से 01 नवंबर के बीच अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का मौका दिया जाएगा।
प्रवेश इस दिन से शुरू
यूपी नीट यूजी तीसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने आंवटित संस्थान में जाकर 03 नवंबर से 05 नवंबर, 2025 के बीच प्रवेश ले सकते हैं।
ऐसे कर सकेंगे अलॉटमेंट रिजल्ट
यूपी नीट यूजी तीसरे राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आज जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में यहां उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं।
- अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर यूपी नीट यूजी काउंसलिंग रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद निर्धारित लगिन क्रेडेंशियल को जमा करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट चेक करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स में दाखिला लेने के लिए उम्मीदवारों के पास नीट यूजी रैंक लेटर, कक्षा दसवीं व बारहवीं का प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, अलॉटमेंट लेटर, सिक्योरिटी फीस व अन्य निर्धारित दस्तावेज होने चाहिए।
यह भी पढ़ें: IBPS Clerk Vacancy 2025: आईबीपीएस क्लर्क पदों में बढ़ोत्तरी, अब 13533 पोस्ट पर होंगी नियुक्तियां, स्टेट वाइज चेक करें डिटेल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।