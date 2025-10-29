UP NEET UG Counselling 2025: आज जारी होगा तीसरे राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट, एडमिशन इस दिन से होंगे शुरू

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: महानिदेशालय चिकित्या शिक्षा एवं प्रशिक्षण की ओर से यूपी नीट यूजी तीसरे राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आज यानी 29 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। साथ ही उम्मीदवार 30 अक्टूबर से 01 नवंबर के बीच अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही जो उम्मीदावर भारत के प्रतिष्ठित संस्थान से एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद 03 नवंबर, 2025 से आंवटित संस्थान में प्रवेश ले सकेंगे।

