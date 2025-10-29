IBPS Clerk Vacancy 2025: आईबीपीएस क्लर्क पदों में बढ़ोत्तरी, अब 13533 पोस्ट पर होंगी नियुक्तियां, स्टेट वाइज चेक करें डिटेल

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से क्लर्क (कस्टमर सर्विस एसोसिएट) भर्ती के पदों में बढ़ोत्तरी की गई है। पहले इस भर्ती के माध्यम से 10277 पदों पर भर्ती की जानी थी, लेकिन अब पदों में बढ़ोत्तरी के बाद को 13533 पोस्ट पर नियुक्तियां की जाएंगी। आईबीपीएस की ओर से यह डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर नोटिफिकेशन जारी कर साझा की गई है।

किस राज्य में कितने पदों में हुआ इजाफा नई नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले उत्तर प्रदेश में 1315 पदों पर भर्ती होनी थी जो अब 2346 हो गई है। इसके अलावा राजस्थान में पदों की संख्या 324 से बढ़कर 394 और बिहार में 308 से बढ़कर 748 हो गई है। कुछ राज्यों में पदों में कटौती भी की गई है।