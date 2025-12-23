RPSC Recruitment 2026: असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर आवेदन इस दिन से शुरू

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आज यानी 23 दिसंबर को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जारी अधिसूचना के तहत असिस्टेंट डायरेक्टर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर आवेदन 29 दिसंबर से स्वीकार किए जाएंगे। जो उम्मीदवार राजस्थान में इन पदों पर नौकरी करने के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे जल्द ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। बता दें, इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है।

शैक्षणिक योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास ज़ूलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आदि विषय में एमएससी की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

एप्लीकेशन फीस आवेदन करने के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 600 रुपये और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 400 रुपये निर्धारित की गई है।

परीक्षा पैटर्न लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से संबंधित विषय से 150 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे तीस मिनट होगी। परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।