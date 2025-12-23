BSF Recruitment 2025: कॉन्स्टेबल (जीडी) के पदों पर रजिस्ट्रेशन 27 दिसंबर से शुरू, 60 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से स्पोर्ट्स कोटा के तहत कॉन्स्टेबल (जीडी) के पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। जो उम्मीदवार कॉन्स्टेबल (जीडी) के पदों पर नौकरी करने के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे उम्मीदवार जल्द ही इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। बीएसएफ की ओर से एप्लीकेशन विंडो 27 दिसंबर से एक्टिव कर दी जाएगी। इसके साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 15 जनवरी, 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इतनी मिलेगी सैलरी स्पोर्ट्स कोटा के तहत कॉन्स्टेबल (जीडी) के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये प्रदान किए जाएंगे। आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता कॉन्स्टेबल (जीडी) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं व इसके समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने इंटरनेशनल या चैंपियनशिप में भाग लिया हो।