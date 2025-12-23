BSF Recruitment 2025: कॉन्स्टेबल (जीडी) के पदों पर रजिस्ट्रेशन 27 दिसंबर से शुरू, 60 हजार से अधिक मिलेगी सैलरी
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से स्पोर्ट्स कोटा के तहत कॉन्स्टेबल (जीडी) के पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। जो उम्मीदवार कॉन्स्टेबल (जीडी) के पदों पर नौकरी करने के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे उम्मीदवार जल्द ही इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। बीएसएफ की ओर से एप्लीकेशन विंडो 27 दिसंबर से एक्टिव कर दी जाएगी। इसके साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 15 जनवरी, 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगे।
इतनी मिलेगी सैलरी
स्पोर्ट्स कोटा के तहत कॉन्स्टेबल (जीडी) के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
आयु-सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता
कॉन्स्टेबल (जीडी) के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं व इसके समकक्ष कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा, आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने इंटरनेशनल या चैंपियनशिप में भाग लिया हो।
ऐसे कर सकेंगे कॉन्स्टेबल (जीडी) के लिए अप्लाई
कॉन्स्टेबल (जीडी) के पदों पर आवेदन 27 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन प्रकिया शुरू होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना फॉर्म भर सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करने के बाद शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र और स्पोर्ट्स का प्रमाण-पत्र अपलोड करना होगा।
- अब एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना होगा।
- अंत में फॉर्म सबमिट करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
