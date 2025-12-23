BTSC Recruitment 2025: स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी
बीटीएससी की ओर से स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार 22 जनवरी तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उ ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने स्पोर्ट्स ट्रेनर के कुल 48 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार बिहार में बतौर स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदो पर नौकरी करना चाहते हैं। वे उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 दिसंबर से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 22 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार अपनी पात्रता मानदंडों की जांच करके ऑफिशियल वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
पात्रता मानदंड
स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। इसके साथ ही इन पदों पर आवेदन करने के लिए केवल वे उम्मीदवार ही आवेदन के पात्र होंगे, जिन्होंने ओलम्पिक, कॉमनवेल्थ गेम्स आदि में देश का प्रतिनिधित्व किया हो।
आयु-सीमा
उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 अगस्त, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिला और ओबीसी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 40 वर्ष और एससी एवं एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है।
आवेदन शुल्क
इन पदों पर आवेदन करने के लिए सभी वर्ग के उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस का भुगतान भी करना होगा। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये निर्धारित की गई है।
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से 150 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। लिखित परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए भी बुलाया जाएगा।
जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से अवश्य पढ़ लें।
यह भी पढ़ें: UPPSC Recruitment 2025: मेडिकल ऑफिसर, वेटरनरी ऑफिसर सहित 2158 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, यहां देखें पूरी जानकारी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।